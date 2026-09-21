Jyske Bank'tan haftalık 59 milyon kronluk geri alım

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Jyske Bank, pay geri alım programı kapsamında yeni işlemlerini açıkladı. Banka, 2026'nın 38. haftasına denk gelen 14-18 Eylül tarihleri arasında 52.691 adet hissesini piyasadan geri aldı.

Haftalık işlemlerin ortalaması 1.101,68 Danimarka kronu seviyesinde gerçekleşti. Böylece sadece bir haftada 58.986.023 kronluk geri alım yapıldı. Bilgi, banka tarafından yapılan basın açıklamasıyla paylaşıldı.

Program 3 milyar krona kadar sürecek

Söz konusu alımlar, 5 Şubat 2026'da başlatılan geri alım programının bir parçası. Banka programı en geç 29 Ocak 2027'ye kadar sürdürmeyi planlıyor.

Programın toplam büyüklüğü 3 milyar Danimarka kronu ile sınırlı.

Sermayenin %3,47'si bankada

Son işlemlerle birlikte Jyske Bank'ın doğrudan elinde tuttuğu kendi hisse sayısı 2.020.805 adede çıktı. Bu rakama müşteriler adına tutulan paylar ve ticari portföy dahil değil.

Bankanın elindeki payların sermayeye oranı %3,47 olarak hesaplanıyor.

Programın başından bu yana geri alınan toplam pay sayısı da 2.020.805 adede ulaştı. Bu süreçte harcanan toplam tutar 1.919.619.024 kron olurken, ortalama geri alım fiyatı 949,93 kron olarak gerçekleşti.

AB kurallarına uygun yürütülüyor

Jyske Bank, geri alım programının Avrupa Birliği düzenlemelerine tam uyumlu şekilde ilerlediğini belirtiyor.

Program, 16 Nisan 2014 tarihli ve 596/2014 sayılı Piyasa Suistimalini Önleme Tüzüğü çerçevesinde yürütülüyor. Ayrıca 8 Mart 2016 tarihli 2016/1052 sayılı AB Delegasyon Tüzüğü'ne de uygun hareket ediliyor.