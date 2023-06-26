‘Kademeli’ carry trade başlar mı?

Güldağ: Merkez Bankası 27 ay sonra politika faizini yükseltti ancak yüzde 15’e çekilmesi beklentileri karşılamadı. İlk adımı ortalama yüzde 20-25 ile atacağını öngörenler ağırlıktaydı.

Ağaoğlu: Yüzde 20-25 makul bir beklentiydi, “22,5’e anlaşırız” demiştim ben. Yüzde 15 o kadar kötü ki... “Eski politikanın devamının etkilerini henüz görmedik” diyerek yüzde 8.50’de bırakılsaydı, kendi içinde belki daha tutarlı bile olabilirdi.



Güldağ: “Süreç kademeli devam edecek” denildi. Sonraki toplantılar için faiz artışının devamı gelecek mesajı var.

Ağaoğlu: İyi de neyi bekliyoruz? Yani enflasyon ve beklentiler ortada, piyasadaki dengesizlik ortada, bu vakit kaybı ne için? İşgören faiz 40’ların üzerinde, enflasyon beklentileri hakeza... Neyi yönetmeyi düşünüyorsunuz yüzde 15’le çok merak ediyorum.



Güldağ: Sert bir frenin yaratacağı yan etkiler mi hesaba katıldı diye düşünüyorum. İşte kurun hızlı bir şekilde aşağı gelme olasılığı. KKM’den hızlı çıkış ve ihracatçıları olumsuz etkileyebilme durumu. Ya da çok yüksek bir faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürecekti, bu bankalar açısından sıkıntı olabilirdi. Keza, kredi ve kart faizlerinin çok hızlı yükselecek olması. Çünkü kredi kartına yüklenmiş, onla geçinmeye çalışan çok geniş bir kesim de var. Sanki bu taraf da düşünülerek yüzde 20’lere 25’lere çekilmedi gibi geliyor. Yani birçok parametre düşünülmüş gibi...

Ağaoğlu: Merkez’in ana odağı enflasyonla mücadeledir. Ama diyorum ya ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Laflar iyi hoş da, yüzde 40’a yakın enflasyon beklentisi var. Doğalgaz ve asgari ücret etkisini katmıyorum bile. Buna karşılık ilk önemli fırsatta 650 baz puanlık bir faiz artışı yapıldı. Yüzde 15, bana biraz “mış gibi” yapılmış bir faiz artışı gibi geliyor.

Güldağ: Bakan Şimşek, “Bu artışı serbest kambiyoya dayalı bir çerçeveye geçmek için sermaye akımını sağlayacak bir şekilde değerlendirmek lazım” açıklaması yaptı. Döviz ihtiyacı gerçeği ortada. “Döviz getireceğim ben” diyor. Bu yönde temaslar da başladı zaten.

Ağaoğlu: Araplardan ya da Ortadoğu’dan gelecek 3-5 milyar dolar mı sorunu çözecek. Ya da diyelim ki otoyolu 10 milyar dolara sattık. Parayı koyan adam o parayı bizden çıkarmak istemeyecek mi, otoyollar ucuz mu olacak? Hayır. Onlara müdahale edebilecek misin artık? Hayır. E şimdi bir taraftan da ulaşım maliyetlerini artırıyor olacaksın, enflasyona başka bir baskı gelecek. Etmeyelim eylemeyelim, yani bunlar kısa vadeli günü kurtaran çözümler, orta uzun vadede hepimizin canını çok daha fazla yakan maliyetler haline geliyor.

Güldağ: Peki yüksek kur yabancının Türkiye’ye döviz getirmesinin yolunu açar mı?

Ağaoğlu: Hayır. Bir tarafta junk seviyesine düşecek bir kredi notu riskiniz var ve bunu engellemek için birtakım işler yapmak gerekirken bunları yapmayıp yine eski tasa benzeyen işler yapmaya devam ediyorsanız, yabancı bu riski gördüğünde gelmez. Onun için “hayır” diyorum. Bir yabancısınız, 25, 35, 45 kur fark etmiyor, buradaki faize geliyorsunuz, o geldiğiniz faizin iletişim kanalları şu anda tıkalı.

Güldağ: Carry trade başlatacak şartlar olgunlaşmadı yani…

Ağaoğlu: Şu anda bir yabancı buraya gelip kızgın sacın üzerine bir damla su attığında buhar olup gidecekse o dövizi de ortadan kaybolacaksa ve geri alabileceğinden çok emin değilse neden gelsin? İstediğiniz faiz ve istediğiniz kur seviyesini getirin.

Güldağ: Dün ucuz kredi ile enflasyonist ortamda kendini döndürebilen şirketler açısından bu ortam rasyoneldi ama sürdürülebilir değildi. Şimdi başka bir ortam. Yani bankaların işe devam edebilmesi için, kredi sağlanabilmesi için dışarıdan döviz gelmesine ihtiyaç var, böyle bir zemine geçtik. Şimdi bunu rasyonel olarak görüyoruz, biraz arada derede kalındığını düşünüyorum. Yani Mehmet Şimşek bu tarafın ne kadar doğru olduğunu düşünse de mutlaka bundan zarar gören kendine göre sıkıntı çeken bir kesim de var. O kesimi de hesaba katacaklar.

Ağaoğlu: Bana göre ilk PPK önemli bir değişim fırsatıydı yine kaçtı. Yine beklemeye devam edeceğiz. Ben de diyorum ki neden bekleyeceğiz? Önceden PPK’yı yapsaydınız 15’i verseydiniz tepkiyi görseydiniz, bir PPK’yı da tarihinde yapsaydınız. Bu arada 2 kişiyi daha Kurul'a atasaydınız bu kararı da o iki kişiyle birlikte daha haklı gösterseydiniz.

Güldağ: 20 Temmuz’daki PPK öncesi bir faiz artışının gelme ihtimali var mı sence? “Gerektiği zamanda ve ölçekte yapacağım” diyor. Bu hakikaten şu anda işleri çözmüş görünmüyor, buna bakıp bir hamle daha yaparlar mı sence?

Ağaoğlu: Yapsalar fena olmaz demiyorum, yapsaydılar diyorum yine. Hatırlarsan ben buradan Powell’a da "aklın nerede" diye densizlik ettiğimi bilerek söylemiştim.

Güldağ: Fed dinledi seni.

Ağaoğlu: 25 baz puan artırınca arkasından 75, 75, 75 geldi. Söyledik aklın neredeydi diye, şimdi aynı şey burada da geçerli. Yaparlar mı inan bir fikrim yok. Yaptılar diyelim, kaç yapacaklar 20 mi? Ne işe yarayacak? 25 mi yapacaklar, aklınız neredeydi. 30 mu yapacaklar… Hay Allah kaçtı bir yıl. 23’ten 26’ya çıktı kur, 26’dan 23’e indirdik, başarı mı sayılacak. Zamanında ısrarla hep söylediğim bir şeydi; piyasaları yönetmek hakikaten bir zanaatkârlık gerektiriyor. Bekleyip göreceğiz.

Borsaya yabancı gelebilir ama…

Güldağ: Piyasa da yüzde 15’e ikna olmadı. Borsa yükseldi ama döviz kurları ve CDS’te de yükseliş var.

Ağaoğlu: Tamamı geçen sene yaşadığımız enflasyondan korunma içgüdüsüyle yükselen bir borsadan bahsediyoruz. Kur 26 seviyelerine geldi. Yüzde 8.5’te bıraksaydı bundan farklı tablo olur muydu döviz tarafı için söylüyorum, zannetmiyorum.

Güldağ: Yabancının döviz getirmesini sağlayacak ölçüde bir adım olmadığını söyleyebiliriz tabii ki. İhracatçı tarafını da çok ikna etmedi. Günlük 400-450 milyon dolar bozduran ihracatçı şu an 150 milyon dolar bozduruyor, bekliyor. "180 gün benim vaktim var, daha da yükselecekse niye şimdi bozdurayım” diyor.

Ağaoğlu: Haklı, gerçekten işimiz kolay görünmüyor.

Güldağ: Borsada yabancı takas oranı yüzde 27’lere kadar gerilemişti, yeni dönemde yabancı girişi hızlanabilir beklentileri var...

Ağaoğlu: Potansiyeli enflasyonla birlikte düşündüğümüzde, yüzde 9,5-10 gibi bir faiz değil ama 25-30 gibi dolar faizi hedefiyle ve bunun yüzde 5’ini 10’unu kur tarafına feda edeceğinizi düşünseniz bile en azından 15, 20 gibi bir dolar kazancı hayal ediyorsanız gelirsiniz. Ama bunu yapanlar düzenli ve uzun süre gelecek olan kalıcı bir yabancı sermaye midir, hayli şüpheliyim. Bizim “akbaba” tabir ettiğimiz, hızlı hareket eden, büyük getirirler peşinde koşan fonlar gelebilir. Bize onlar mı lazım, soru işareti. Yürekleri hakikaten bir serçe kadar ürkektir, çabucak kaçarlar. Yani hiçbir riski almak istemezler.