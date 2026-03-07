Kadın yatırımcıların portföyü 1 yılda hızla büyüdü

Kadın yatırımcıların sermaye piyasalarındaki varlığı büyümeye devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, kadın yatırımcıların menkul kıymet portföyünde son bir yılda güçlü artış yaşandı.

2025 Şubat sonunda kadınların yatırım fonu bakiyesi yaklaşık 925 milyar TL olurken, 2026 Şubat itibarıyla 1 trilyon 542 milyar TL’ye yükseldi. Fonlar, kadın yatırımcıların portföyünde açık ara en büyük payı almaya devam etti.

Hisse senetlerinde de artış dikkat çekti. Kadın yatırımcıların hisse senedi portföyü 2025 Şubat ile 2026 Şubat döneminde 340,5 milyar TL’den 471,8 milyar TL’ye çıktı.

Kadın yatırımcıların portföy büyüklüğündeki artış yatırımcı sayısındaki yükselişe paralel ilerledi. 2025 Şubat’ta yaklaşık 3,67 milyon olan bakiyeli kadın yatırımcı sayısı 2026 Şubat itibarıyla 3,79 milyona yükseldi. Aynı dönemde kadın yatırımcıların toplam portföy değeri ise 1,31 trilyon TL’den 2,17 trilyon TL’ye çıkarak güçlü bir büyüme kaydetti.

En hızlı büyüme devlet iç borçlanma senetlerinde

En hızlı büyüme ise devlet iç borçlanma senetlerinde görülürken, buradaki varlıklar 25,4 milyar TL’den 111,1 milyar TL’ye yükselerek bir yılda yaklaşık dört kat arttı.

Diğer menkul kıymetlerde (özel sektör borçlanma araçları ve yapılandırılmış ürünler dahil) ise tutar 17,6 milyar TL’den 40 milyar TL’ye çıktı.

Kadın yatırımcıların toplam menkul kıymet portföyü son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon TL’den 2,1 trilyon TL seviyesine yaklaşarak güçlü büyüme gösterirken, MKK verileri kadın yatırımcıların özellikle yatırım fonları aracılığıyla sermaye piyasalarına daha fazla yöneldiğini ortaya koydu.