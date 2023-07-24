Kaleseramik halka arzının büyüklüğü 2,73 milyar lira

20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı tamamlandı.

Ak Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzın büyüklüğü 2 milyar 734 milyon 761 bin 625 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda pay başına fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 109.390.465 adet payın tamamı satıldı. Halka açıklık oranı yüzde 21,25 oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Halka arzda, toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır. Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,6 katı,

- Kale Grubu Çalışanları’na tahsis edilen payların 1,7 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,3 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 1.917.446 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.919.116 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Halka arz sonucunda, halka arzın,

- %79,00’ına denk gelen 86.418.467 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a,

- %1,00’ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu Çalışanları’na ve

- %20,00’ına denk gelen 21.878.093 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtılmıştır. "