Kalkınma ve Yatırım Bankası'na kredi ve hibe
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası KfW'den 100 milyon Euro kredi ve Alman hükümetinden 10 milyon Euro hibe finansmanı sağladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW'dan 100 milyon Euro kredi ve Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Euro hibe finansmanı sağladı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ilgili anlaşmaların imzalandığı ifade edildi.