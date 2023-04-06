Kalkınma ve Yatırım Bankası'na kredi ve hibe

Kalkınma ve Yatırım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile iklim finansmanı için Alman Kalkınma Bankası KfW'dan 100 milyon Euro kredi ve Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Euro hibe finansmanı sağladı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ilgili anlaşmaların imzalandığı ifade edildi.