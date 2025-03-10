Kanada doları önümüzdeki aylarda daha da düşebilir
ING analistleri, Başkan Trump'ın Kanada'dan yapılan birçok ithalata uygulanan %25 gümrük vergisini bir ay ertelemesine rağmen Kanada dolarının önümüzdeki aylarda daha da düşebileceğini öngördü.
Analistler, yüzde 25'lik sabit bir tarife olmasa bile, Kanada mallarının ABD tarafından seçici bir şekilde hedef alındığını ve karşılıklı tarifelerin yaklaşmakta olduğunu söyledi.
Kanada'nın ABD'ye yüksek ihracat hacmi nedeniyle tarifelerden “orantısız bir şekilde etkilenmesi” gerektiğini ifade eden ING, doların bu yaz toparlanma olasılığı ile USD/CAD'nin 1,45'in üzerinde işlem görebileceğini belirtti.