  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Kanada doları önümüzdeki aylarda daha da düşebilir
Takip Et

Kanada doları önümüzdeki aylarda daha da düşebilir

ING analistleri, Başkan Trump'ın Kanada'dan yapılan birçok ithalata uygulanan %25 gümrük vergisini bir ay ertelemesine rağmen Kanada dolarının önümüzdeki aylarda daha da düşebileceğini öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada doları önümüzdeki aylarda daha da düşebilir
Takip Et

Analistler, yüzde 25'lik sabit bir tarife olmasa bile, Kanada mallarının ABD tarafından seçici bir şekilde hedef alındığını ve karşılıklı tarifelerin yaklaşmakta olduğunu söyledi.

Kanada'nın ABD'ye yüksek ihracat hacmi nedeniyle tarifelerden “orantısız bir şekilde etkilenmesi” gerektiğini ifade eden ING, doların bu yaz toparlanma olasılığı ile USD/CAD'nin 1,45'in üzerinde işlem görebileceğini belirtti.

S&P 500’de neler oluyor? Hedefler düşüyor!Borsa Haberleri

 

 

Finans
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (10 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)