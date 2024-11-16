Kasasında nakit dolu: Warren Buffett kimsenin bilmediğini mi biliyor?

Dünyanın en çok takip edilen yatırımcısı olan ve hisse senetlerinde uzun vade yatırım denilince ilk akla gelen isim olan Warren Buffett, halen birçok dev ABD şirketinde önemli bir hissedar konumunda olmasına karşın, satışlarıyla da dikkat çekiyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, geçmiş dönemlerde hiç bu kadar hisse satış yapmayan Buffett’ın çoğunluğu hazine bonosu şeklinde olmak üzere 325 milyar dolar nakit varlığa sahip olduğu biliniyor.

Elindeki nakitlerle Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, ABD'nin en değerli 25 şirketi dışında kalan tüm şirketleri satın alabilecek güçte olurken, son birkaç ayda Apple ve Bank of America'da (BofA) agresif satışlar yaptı.

6 yıldır ilk kez, Berkshire Hathaway geri alım yapmadı.

Bu hamleler merak uyandırıyor. Berkshire Hathaway ve Warren Buffett neye hazırlanıyor?

Buffett'ın geçen yıl hayatını kaybeden iş ortağı Charlie Munger, bileşik yatırımın ilk kuralını şu şekilde açıklamıştı:

“Asla gereksiz yere kesinti yapma.”

Zamanlama önemli

Berkshire ve Buffett’ı takip eden büyük kitlenin en çok dikkat ettiği, alım satıma konu olan varlıklar olurken, bu varlıklardaki işlem zamanlamasına çok daha küçük bir kesim dikkat ediyor.

Piyasalar için “iyimser ve sabırlı” bir tablo çizen Buffett, temkinli davranışını 1969 yılında da göstermişti. “Piyasaların çok çalkantılı” olduğunu düşünen Buffett, hisse senetlerinde satışa geçerek 70’li yıllardaki küresel mali krize giden dönemde nakit biriktirerek fırsat yakalamıştı.

New Hampshire'lı varlık yöneticisi Adam J. Mead, Buffett için "Piyasaların döndüğünün ve aşırı uçlara gittiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

Getiriler göz doldurmuyor

Hisse senetlerindeki her düşüş, çöküş ya da ayı piyasasının göstergesi değildir. Goldman Sachs Stratejisti David Kostin, 2024 yılında yaptığı tahminlerde S&P 500'ün gelece on yılda yıllık getirisinin ortalama sadece yüzde 3 seviyelerinde olacağını öngördü.

Dev varlık yöneticisi Vanguardda ABD hisse senetlerinde yüzde 3 ila 5 arasında bir yıllık getiri aralığı öngördü.

Prof. Robert Shiller'in düzeltilmiş fiyat-kazanç oranına göre, S&P 500’de enflasyondan sonra yılda yaklaşık yüzde 0,5'lik bir ortalama getiri hesaplanıyor.

“Buffett Göstergesi”

Buffett ise borsada işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değerinin, ABD ekonomisinin büyüklüğüne oranına bakıyor.

Şu anda bu oran yüzde 200 civarında ve 90’ların sonundaki “dotcom” yani teknoloji balonunun zirvesinden daha yukarıda görünüyor.

Buffett krize mi hazırlanıyor?

Buffett’ın kriz ya da çalkantıdan önce kendini güvene aldığı düşünülürken, bireysel yatırımcıların bu öngörülerde hareket kabiliyeti daha güçlü olacak.

Vanguard'ın 10 yıllık tahminlerinde ABD dışı gelişmiş piyasa hisse senetleri için öngörüsü yılda yüzde 7 ila 9 ya da ABD küçük sermayeli hisse senetleri için yüzde 5 ila 7 arasında oluyor.

Son yıllarda Japon ticaret şirketlerine yaptığı karlı yatırım dışında, Buffett parasını çoğunlukla ABD’de tutuyor. Görünen o ki Buffett neye hazırlandığını söylemeyecek ancak yatırımcılar hamlelerini sonradan görse de daha hızlı şekilde takip edebilecek.