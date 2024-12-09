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Kasımda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Kasımda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve Euro yüzde 2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 0,78, Amerikan Doları yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve Euro yüzde 4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,62, Amerikan Doları yüzde 7,18, Euro yüzde 8,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,59, DİBS yüzde 14,28, Amerikan Doları yüzde 18,30, Euro yüzde 19,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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