Katar ile 10 milyar dolarlık görüşme son aşamada

Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya gelinirken, kaynağın 3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl gelmesi bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili konunun "liderler düzeyinde yapılan ziyarette ele alındığını" söylerken bir başka yetkili ise yıl bitmeden 2-3 milyar dolar bölümünün eurobond şeklinde olabileceğini söyledi. Üç kişinin doğruladığı haber için Katar ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bir yorum yapmadı.

TCMB, geçmiş yıllarda Katar Merkez Bankası ile önce 5 sonra 15 milyar dolara genişletilen swap anlaşması imzalamıştı.

"Birkaç yöntem üzerinde duruluyor"

Üst düzey yetkili, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir" dedi ve ekledi:

"Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı."

İlk etapta 3 milyar dolarlık kaynak girişi

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka yetkili ise Katar ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Hazine'nin bu yıl borçlanmasında 2 milyar dolarlık bir bölüm kaldı. İlk etapta Katarın tahvil piyasasına ihracına 2-3 milyar dolar iştiraki yöntemi görüşmeleri pozitif ilerliyor. Daha sonra da önümüzdeki yılın ilk aylarında devam edecek."

Yetkili, "Swap, eurobond, şirket ortaklığı ya da süreç içerisinde genişletilebilecek diğer konularda Katar'ın önümüzdeki dönemde Türkiye yatırımlarını daha da artıracağını söyleyebilirim" dedi. Aynı kaynak bankaların sendikasyonlarına iştirakin arttırılması yöntemlerin kullanıldığını da söyledi.

Erdoğan, Dünya Kupası açılışı için Katar'a gitmişti

Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Dünya Kupası'nın açılışı için bu haftasonunda Katar'a gitmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile geçen ay bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık görüşme

Öte yandan Suudi Arabistan da bu hafta Türkiye'ye 5 milyar dolar mevduat yapılması için müzakerelerde nihai aşamasında olduklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "TCMB'ye 5 milyar ABD doları tutarında bir mevduat yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullanılırken, Hazine ve Maliye Bakanalığı da görüşmelerin nihai aşamada olduğunu doğrulamıştı.

TCMB'nin 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor

Daha önce Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (Sofaz), TCMB'de 1 milyar euroluk mevduat hesabı açmıştı. Sofaz, söz konusu hesabın vadesini Ocak 2023'e kadar uzatmıştı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

Bu yıl rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye gelmişti.

Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor. TCMB son dönemde swap yerine mevduat/depo anlaşmalarını daha çok tercih ediyor. Swaptan farklı olarak ilgili anlaşmaların depo şeklinde sonuçlanması halinde lokal para birimi değil dolar cinsi giriş oluşuyor.