Katar'dan eurobond ihracına 2 milyar dolar

Katar, yılın ilk haftalarında Hazine'nin eurobond ihracına 2 milyar dolar yatırım ile katılacak.

Reuters'a bilgi veren iki ekonomi yetkisi, Katar ve Türkiye'nin toplamda 10 milyar dolara ulaşacak kaynak aktarımı için anlaştıklarını hatırlatarak; bugüne kadar yaklaşık 1 milyar doların geldiğini, 2 milyar doların da yılın ilk haftaları itibarıyla geleceğini söyledi.

Reuters'ta Kasım ayı sonunda yayımlanan bir özel haberde, Katar'ın Türkiye'ye 10 milyar dolara ulaşabilecek yeni kaynak girişi sağlaması için görüşmelerde son aşamaya geldiği ve bu tutarın 2-3 milyar dolara kadarlık bölümünün bu yıl geleceği belirtilmişti.

Hazine ilgili haberin ardından eurobond ihracı ile 2 milyar dolar borçlanmış, borçlanmanın %55'i Ortadoğu'daki yatırımcılara yapılmıştı.

Devamı yolda

Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, "Katar'dan sağlanacak 10 milyar dolar için uzlaşmaya zaten varılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda açılan eurobonda katkıları oldu ama planladıkları kadar katılım olamadı çünkü diğer ülke ve kurumlardan yüksek bir katılım oldu. Şimdi yılın ilk haftası yeniden bir eurobond planlanıyor ve oradan 2 milyar dolar civarı giriş öngörülüyor. Devamının da yıl içinde (2023) gelmesi planlanıyor" diye konuştu.

Diğer ekonomi yetkilisi ise, "Yıl bitmeden 2-3 milyar doların gelmiş olmasını planlıyorduk. Yılın ilk haftaları itibarıyla da ilgili tutarın tamamı eurobond ihraçlarına iştirak ile gelmiş olacak" dedi.