Katılım bankalarından, Özbekistan'la işbirliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Özbekistan Bankacılık ve Finans Akademisi (BFA), İslami finans sektörünün geliştirilmesi için Özbekistan'da mutabakat zaptı imzaladı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, yapılan anlaşma ile Özbekistan'da İslami bankacılık faaliyetlerinin büyümesini teşvik etmek amacıyla bilgi ve uzmanlık paylaşımı yoluyla İslami finans alanında iş birliği için bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Anlaşmaya göre, TKBB ve BFA tarafından ortak projeler düzenlemek, zirveler, forumlar, konferanslar, seminerler ve İslami bankacılık ve finans alanındaki gelişmelerle ilgili diğer etkinlikleri organize etmek için birlikte çalışma kararı verildi. Ayrıca her iki ülke arasında gerçekleşen bu anlaşma ortak eğitim ve işbaşı deneyim programları, kapasite geliştirme, yayın faaliyetleri, veri erişimi, teknik destek sağlamayı ve karşılıklı akademik faaliyetler gerçekleştirmeyi öngörüyor.

İslami finans sektörü için önemli bir adım

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, bu anlaşmanın Özbekistan'ın İslami finans alanındaki potansiyeli ve kapasitesi göz önüne alındığında, ülkede İslami / katılım finans sektörünün oluşması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bu mutabakat zaptı aracılığıyla TKBB ile BFA arasındaki ortaklığın, her iki kuruluş için İslami finans alanında iş birliği alanlarını keşfetme fırsatı sunduğunu aktaran Vural, "İmzalanan Mutabakat Zaptı'nda da vurgulandığı üzere, İslami finans ürün ve hizmetlerine ilişkin farkındalığı artırmak için BFA ile sertifika programları, çalıştaylar, kapasite geliştirme programları gibi ortak girişimler yürütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, iki kurum arasında düzenli bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve Türkiye'nin bu alandaki 40 yıllık deneyimini aktarması sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

BFA Rektörü Dr. Elmurod Khoshimov ise anlaşma için Özbekistan'da katılım bankacılığı hizmetlerine önemli bir ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümet, ülkenin finans piyasasındaki bu potansiyelden yararlanmanın yollarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı'nın 28 Aralık 2020'de İslami finans için yasal bir çerçeve oluşturulmasının önemini vurgulayan Oliy Majlis'e hitaben yaptığı konuşmada özetlenen girişimine yanıt olarak, hükümet böyle bir çerçeveyi aktif olarak geliştirmeye başladı. Konuşmanın ardından, 20 Nisan 2022'de NOQ-765 sayılı 'Kredi Kuruluşları ve Mikro Finansman Faaliyetleri Hakkında Kanun' kabul edildi. Bu Kanunun 5'inci maddesi, ticari bankaların da İslami finansmanla ilgili hizmetler sunmaya yetkili olduğunu belirtmektedir."

Verilen bilgiye göre, TKBB ve BFA arasındaki ortaklık, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla Özbekistan'da İslami bankacılık sektörünün gelişimini teşvik etmeyi, Özbekistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni İslami bankacılık ürün ve hizmetleri geliştirmeyi, İslami finans alanındaki beceri ve bilgilerini artırmak için Tarafların personeline yüksek kaliteli, donanımlı ve özelleştirilmiş eğitim ve sertifika programları sağlamayı amaçlıyor.

Finans sektörüyle ilgili deneyimlerin paylaşılması yoluyla, her iki tarafın da genel olarak bölgede ve özel olarak Özbekistan'da katılım bankacılığı konusunda farkındalığı artırmak için birlikte çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, İslami bankacılığın yaygınlaşmasını sağlayan işbirlikçi girişimler yoluyla her iki ülkede ekonomik büyümeyi teşvik edecek, iyi tasarlanmış ve değer odaklı ürün ve hizmetlerle reel sektörü ve müşterileri destekleme fırsatları sunacak.