Katılım finans için CIBAFI, TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'den işbirliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden (TKBB) yapılan açıklamaya göre, söz konusu stratejik ortaklık İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Dr. Abdelilah Belatik, TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy ve İstanbaul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay tarafından TKBB Genel Merkezinde imzalanan protokolle resmileştirildi.

İşbirliği protokolü, eğitim, araştırma, sektörel gelişme ve profesyonel kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "Mutabakat zaptı, CIBAFI'nin İslami finansal hizmetler sektörünü ilerleten stratejik ortaklıkları teşvik etme taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu işbirliği sayesinde inovasyonu teşvik edecek, profesyonel yetenekleri geliştirecek ve küresel olarak katılım finansını güçlendiren etkili girişimler geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Katılım finans sektöründe sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar oluşturuyoruz"

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Çınar da söz konusu ortaklığın sektörün dinamik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı temsil ettiğini belirterek, "Sektörel uzmanlık, akademik araştırma ve profesyonel gelişim alanlarındaki güçlü yönlerimizi bir araya getirerek katılım finans sektöründe sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şensoy ise, "İşbirliğimiz akademi ve sektör arasında bilgi alışverişi için güçlü bir platform oluşturacaktır. Birlikte, küresel katılım finans sektörünün gelişen taleplerini karşılayan ileriye dönük çözümler geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada ortaklığın mesleki gelişim programları, ortak araştırma girişimleri, sektör-akademi işbirliği, politika savunuculuğu ve pazar geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok işbirliği alanını kapsadığı vurgulandı.