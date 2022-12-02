Kavcıoğlu: Liralaşmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat istikrarını tesis ettikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için 'Liralaşma Stratejisini' kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun genel değerlendirme bölümünde şöyle denildi:

"Ekonomimizin son yirmi yıldaki emsalsiz kazanımlarını koruyup ülkemizi ekonomik gelişmişlik ve toplumsal refahta ileriye taşıyabilecek kritik bir dönemeçte para politikasını uzun dönemli bir perspektifle geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda, arz kapasitesini artırmaya, cari fazla vermeye ve liralaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik kararlı adımlar atıyoruz.

Uyguladığımız bütüncül politikalar sayesinde enflasyonun ana eğilimindeki düzelmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonda beklediğimiz düşüşün süreklilik kazanarak kalıcı şekilde sürdürülebilir bir fiyat istikrarına dönüşmesinin, cari fazla verme kapasitesine ulaşılması ve hanehalkının, firmaların ve bankaların bilançolarında Türk lirasının payının artırılarak mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması ile gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz.

Fiyat istikrarını tesis ettikten sonra kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için Liralaşma Stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."