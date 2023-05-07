Kayseri Şeker, 10 Mayıs'ta talep toplamaya başlıyor

Kayseri Şeker'in sermayesinin 600 milyon TL'den 706 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 106 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Kayseri Şeker, 9 Mayıs 2023 Salı günü yapacağı yatırımcı sunumuyla yatırımcılarını bilgilendirecek.

Yapılacak olan halka arzın, Kayseri Şeker için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker’in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancım tamdır. Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kayseri Şeker’in halka arzına 6 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/26 sayılı bülteniyle onay verdiğini duyurdu. Halka arz edilecek olan Kayseri Şeker, ‘KAYSE’ hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görecek ve Hisse fiyatı 16,27 TL olarak satışa sunulacak. Dağıtımı yapılacak pay miktarı 106 milyon lot olup, hedeflenen halka arz büyüklüğü 1 milyar 724 milyon 620 bin TL gerçekleşmesi durumunda, halka açıklık oranı yüzde 15,1 olacak.

Kayseri Şeker halka arzında, payların yüzde 65’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i ise çalışan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara dağıtılacaktır. Halka Arza Gedik Yatırımın Konsorsiyum liderliğinde 36 aracı kurum ile katılım sağlanabilecek.

Önümüzdeki hafta içinde talep toplamaya başlayacak olan Kayseri Şeker, 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 17:00’de şirketin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda halka arza ilişkin Yatırımcı Sunumu yapacak.

Çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker’in 68. yılında halka arz edilerek, borsada işlem göreceğine dikkati çeken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, halka arzı tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Başkan Akay, ”Kayseri Şeker’in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancım tamdır. Bir büyük hedefimizi daha gerçekleştirmenin, bir büyük başarıya daha imza atmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor. Kayseri Şeker Ailesine, Türk tarımına, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.