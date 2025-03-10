"Kendine Yatırım Yapan Kadınlar" projesiyle finansal okuryazarlık güçleniyor

Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Derneği (FODER) ve Yapı Kredi Portföy iş birliğinde hayata geçirilen ve kadınların finansal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan çevrim içi eğitim programı yeni dönemde “Kendine Yatırım Yapan Kadınlar” olarak devam ediyor. Programda yer alan eğitimlerle, kadınların temel finansal bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha bilinçli ve güvenli finansal kararlar almaları hedefleniyor. Eğitimlerde finansal okuryazarlığın temelleri, bütçe oluşturma ve yönetme, tasarruf etme ve birikim yapma yöntemleri, kartlı ödeme sistemlerinin doğru kullanımı, kredi notu ve borçlanma, yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar, finansal teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve sigorta sistemlerinin önemi gibi geniş bir konu yelpazesi ele alınıyor.

Bu proje aracılığıyla kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker konuyla ilgili şunları söyledi:

"Günümüzde yapılan araştırmalar, kadınların finansal bilgiye erişimde erkeklere kıyasla maalesef geri kaldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle Yapı Kredi Portföy olarak, FODER iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Kendine Yatırım Yapan Kadınlar’ projesiyle, kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen projeleri çok kıymetli buluyoruz çünkü kadınların ekonomiye aktif katılımının yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da destekleyeceğinin farkındayız. Önümüzdeki dönemde de projelerimizle her zaman kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Kadınların ekonomik kararlarının sağlam olmasını destekliyoruz"

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk yaptığı açıklamada; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara yönelik hazırladığımız eğitimlerin, Yapı Kredi Portföy’ün desteğiyle artık ‘Kendine Yatırım Yapan Kadınlar’ olarak devam ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların kendi ekonomik kararlarını daha sağlam temeller üzerine inşa etmelerini destekliyoruz. Amacımız, kadınların finansal bilgi ve becerilerini artırarak toplumsal gelişime katkı sağlamak” dedi. Finansal okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalık kazanmak isteyen herkes, FinKurs çevrim içi finansal okuryazarlık platformuna finkurs.org adresini ziyaret ederek kaydolabilir.