KGF kredilerinin yarısından azı kullandırıldı

MEHMET KAYA

Halen yürürlükte olan Hazine desteğiyle oluşturulan KGF kefaletli kredi paketlerinde kullandırım 25 Ağustos itibariyle yüzde 42,4 düzeyinde oluştu. Toplam 442,8 milyar TL kredi hacminden, 187,6 milyar TL’lik kısmı firmalarca kullanıldı. En yüksek gerçekleşme, yüzde 93,5 ile İşletme Harcamaları Destek Paketi’nde gerçekleşti. Ağustos başında söz konusu kredilerin kullandırım oranı yüzde 41.8 düzeyindeydi.

KGF kredilerinin TL REF+2 veya 3 puanla sınırlandırılması sonucu faizin düşük kalması sebebiyle bankaların kullandırımda ilgi göstermediği kredilerin, Merkez Bankası’nın faiz artışıyla birlikte genişlemeye başlayabileceği ifade ediliyor.

Hazine’nin verdiği garantiyle oluşturulan Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle oluşturulan kredi paketleri, bankalar açısından teminat sıkıntısı olmaması nedeniyle daha uygun maliyetli olarak gerçekleşiyor. Halen, raporlanan güncel olarak devam eden 21 kredi paketi bulunuyor. Bunlardan bazıları, 6 Şubat depremi sonrası hayata geçirilen paketlerden oluşuyor. Bu paketlerden bazılarının süresi bu yıl sonunda bitiyor.

25 Ağustos itibariyle yüksek limit ayrılan kredilerden, 102 milyar TL’lik işletme giderleri destek paketinde kullanım yüzde 71 düzeyine geldi. Toplam 68,1 milyar TL kredi hacmi oluşturulan EYT destek paketinde yüzde 18,5 kullanım gerçekleşti. 59,9 milyar TL’lik döviz kazandırıcı hizmetler destek paketinde yüzde 60 oranında kullanım yapıldı.

Yürürlükteki paketlerden 11,1 milyar TL kredi hacmi planlanan Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi’nden herhangi bir kullanım yapılmadı. Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi’nde de 8,9 milyar TL kredi hacmi ayrılmışken kullanım oranı yüzde 2,9’da kaldı. Dijital dönüşüm için ayrılan 1,2 milyar TL kredi hacminden ise sadece yüzde 0,3’ü kullanılabildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kaynaklı kadın girişimcilere yönelik 12,5 milyar TL’lik TurWib destek paketinde de kullanım yüzde 26,5 oldu. 4,4 milyar liralık kadın girişimci paketinde de kullandırılan kredinin oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Deprem destekleri 2 paketle devam ediyor

6 Şubat depremleri nedeniyle işletmelere yönelik açılan, yakın zamanda da bireyler ile müteahhitlerin konut projelerine olmak üzere 2 ayrı paketle desteklenen kredilerde de kullandırım devam ediyor. 25 Ağustos itibariyle 6 Şubat Depremleri İşletme Giderleri Destek Paketi’nde kullanım oranı yüzde 66,6’ya ulaştı. Bu paketin kredi hacmi 16 milyar 961 milyon TL düzeyindeydi. Toplam 5.7 milyar TL’lik 6 Şubat Depremleri Yatırım Giderleri Destek Paketinde ise kullanım yüzde 65,3 milyar TL oldu.