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KKM bakiyesi 600 milyar TL’nin altına geriledi

KKM ve katılma hesaplarındaki tutar 600 milyar TL'nin altına geldi.

Haber Merkezi
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KKM bakiyesi 600 milyar TL’nin altına geriledi
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Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 625,9 milyar TL'den 596,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 417 milyar TL'den 18 trilyon 444,5 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 532 milyar TL'den 21 trilyon 926,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 260 milyar TL'den 2 trilyon 257,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 68 milyar TL'den 2 trilyon 60,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 393,6 milyar TL'den 395,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 16 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

 

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