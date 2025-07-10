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KKM hesaplarında düşüş sürüyor

KKM ve katılma hesaplarında düşüş devam etti

Haber Merkezi
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KKM hesaplarında düşüş sürüyor
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 543,8 milyar TL'den 534,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 19 trilyon 450,2 milyar TL'den 19 trilyon 575,1 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 23 trilyon 132,1 milyar TL'den 22 trilyon 568,8 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 369,3 milyar TL'den 2 trilyon 381,3 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 219 milyar TL'den 2 trilyon 241,6 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 425 milyar TL'den 431,8 milyar TL'ye geldi.

Veriler 4 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.

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