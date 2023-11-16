KKM hızla azalmaya devam ediyor

Döviz Rezervleri

3 Kasım haftasında 128.4 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 10 Kasım itibariyle 0.2 milyar dolar artarak 128.6 milyar dolara yükseldi. Yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme böylece 142 milyon dolara kadar iyileşmiş oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 700 milyon dolar artarak 84.6 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 506 milyon dolar azalarak 43.9 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre ise TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 706 milyon dolar artarak 25.4 milyar dolar düzeyine yükseldi.

10 Kasım itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi, bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.0 milyar dolar artarak 82.1 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezerv pozisyonu –56.7 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 1.3 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 3 Kasım haftasında 176.0 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 10 Kasım haftasında 195.3 milyon dolar azalarak 175.8 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 403 milyon dolar arttığını görmekteyiz. Böylece yılın başından itibaren azalış 18.3 milyar dolar oldu.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 562.5 milyon dolar artarak 74.6 milyar dolara yükselirken, gerçek kişi hesaplar 757.8 milyon dolar azalarak 101.3 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 292.7 milyon dolar artarak 147.7 milyar dolara yükselirken, altın mevduatı 486.9 milyon dolar azalarak 28.2 milyar dolara geriledi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 10 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 82.8 milyar TL azalışla 2 trilyon 838 milyar TL’ye (100.0 milyar dolar) geriledi. Böylece 25 Ağustos’tan bu yana KKM 569.2 milyar TL gerileme kaydetmiş oldu.

Menkul Kıymet Hareketleri

3 Kasım haftasında 28.8 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 10 Kasım ile biten haftada 29.2 milyar dolara, 3.0 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 3.1 milyar dolara, 56.7 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 60.7 milyon dolara yükseldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 7.3 milyon dolar, DİBS’lerde 130.9 milyon dolar alım gerçekleştirdiler. Böylece menkul kıymetlere toplamda 138.2 milyon dolar girişi olurken, yılın başından bu yana toplam giriş 1.5 milyar dolara yükseldi.

Krediler

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri ise bankacılık sektöründe kredilerin 10 Kasım haftasında özel bankalarda yükselirken, kamu bankaları ile sektör genelinde ise bir önceki haftaya göre gerilediğine işaret ediyor.