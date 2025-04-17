  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü
Takip Et

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürdü
Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 744,3 milyar TL'den 728,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 17 trilyon 716,4 milyar TL'den 18 trilyon TL'ye çıkarken, mevduat 20 trilyon 978,2 milyar TL'den 21 trilyon 272,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 186,3 milyar TL'den 2 trilyon 206,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 972,5 milyar TL'den 2 trilyon 5,5 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 358,3 milyar TL'den 366,1 milyar TL'ye geldi.

Veriler 11 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

Son dakika… Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararıSon dakika… Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararıEkonomi

 

Finans
Sermaye piyasalarında ilk çeyrek bilançosu: 12 halka arz, 326 bin yeni yatırımcı
Sermaye piyasalarında ilk çeyrek bilançosu: 12 halka arz, 326 bin yeni yatırımcı
1 milyon lira veya üzeri mevduat sahibi mudi sayısı arttı
1 milyon lira veya üzeri mevduat sahibi mudi sayısı arttı
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Euro, faiz indirimi öncesinde düşüşe geçti
Euro, faiz indirimi öncesinde düşüşe geçti
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Piyasalarda risk algısı arttı: Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
Piyasalarda risk algısı arttı: Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi