KKM'de artış sürüyor

Haftalık olarak yayımlanan BDDK verilerine göre 17 Mart ile son bulan haftada KKM'lerde bulunan toplam tutar, 10 Mart ile son bulan haftaya göre 36 milyar 373 milyon TL artarak 1 trilyon 639 milyon 790 bin TL seviyesine yükseldi. Artış bir önceki haftaya göre yüzde 2,27. seviyesinde gerçekleşirken, toplam mevduatın içindeki KKM payıda artmaya devam etti.

BDDK tarfından yayımlanan verilere göre 9 trilyon 814 milyar TL seviyesinde bulunan toplam mevduat stokunun yüzde 16,55'ini KKM oluşturuyor.

TL mevduatlarda artış sürerken yabancı para mevduatlarında düşüş devam ediyor

17 Mart ile son bulan haftada bankacılık sektörünün toplam TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 2,87 artarak 5 Trilyon 756 milyon TL seviyesine yükselirken, KKM hariç TL mevduatı ise yüzde 3,12 artarak 4 trilyon 117 milyon TL seviyesine yükseldi.

Toplam mevduat içindeki TL'nin payı KKM dahil yüzde 57,83 olurken, KKM hariç TL mevduatının toplam mevduat içindeki payı ise 41,28 olarak gerçekleşti.

Yabancı para mevduatlarındaki düşüş ise sürüyor. BDDK verilerine göre toplam mevduatların yüzde 42,17'si yabancı paralardan oluşurken bu ağırlık 2022 yılının Haziran ayında yüzde 58 civarında bulunuyordu.