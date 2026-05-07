KKM’de çözülme sürüyor: 1,40 milyar TL seviyesine indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son haftada toplam krediler 25 trilyon 554,5 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 265 milyar TL artış kaydetti.

Kredi kalemlerinde genel olarak yukarı yönlü seyir izlendi. Tüketici kredileri 3 trilyon 219,9 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 3 trilyon 115,6 milyar TL'ye çıkarak güçlü artış gösterdi. Ticari ve diğer krediler 19 trilyon 219 milyar TL'ye ulaşırken, taksitli ticari krediler de 3 trilyon 969,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kurumsal kredi kartları 966,1 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 703,6 milyar TL'ye çıkarak artış eğilimini sürdürdü.

Toplam menkul kıymetler 7 trilyon 398,1 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 29 trilyon 168,3 milyar TL oldu. Böylece mevduat tarafında sınırlı artış kaydedildi.

KKM geriledi

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise düşüşünü sürdürdü. KKM büyüklüğü haftalık bazda yaklaşık 58 milyon TL gerileyerek 1,40 milyar TL seviyesine indi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 165,8 milyar TL'ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde düşüş görüldü. Hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerlerde gerileme dikkat çekti.

Yabancı para pozisyonlarında ise bilanço içi açık pozisyon -2,15 trilyon TL'ye gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2,18 trilyon TL oldu. Böylece bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu 27,7 milyar TL'ye yükseldi.

Öte yandan sektörün yasal özkaynakları 5 trilyon 548,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.