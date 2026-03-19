KKM'de düşüş sürüyor: Bankacılık sektörünün toplam kredi ve mevduatları arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 13 Mart haftasına ilişkin veriler, bankacılık sektöründe kredi hacmi ve mevduatta artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Söz konusu haftada toplam krediler 24 trilyon 352,2 milyar TL’ye yükselirken, bir önceki hafta bu tutar 24 trilyon 200 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Tüketici kredileri 3 trilyon 89,0 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 903,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 359,5 milyar TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektöründe taksitli ticari krediler 3 trilyon 739,4 milyar TL’ye ulaşırken, kurumsal kredi kartları 875,11 milyar TL seviyesine geriledi. Takipteki alacaklar ise sınırlı artışla 659,04 milyar TL oldu.

Öte yandan, toplam menkul değerler 7 trilyon 203,3 milyar TL’ye yükselirken, sektörün toplam mevduatı 28 trilyon 476,9 milyar TL’ye çıktı. Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları 72 milyon TL azalarak 1,92 milyar TL'ye gerileyerek düşüş trendini sürdürdü.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 607,7 milyar TL’ye yükselirken, bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 34,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 3 trilyon 378,3 milyar TL’si yurt içi yerleşiklere, 656,27 milyar TL’si ise yurt dışı yerleşiklere ait oldu.

Yabancı para pozisyonlarında ise bilanço içi açık -2 trilyon 0,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bilanço dışı pozisyon 2 trilyon 1,5 milyar TL oldu. Böylece yabancı para net genel pozisyonu 689 milyon TL seviyesine geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 443,3 milyar TL olarak kaydedildi.