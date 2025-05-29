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KKM’de erime sürdü

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü.

Haber Merkezi
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KKM’de erime sürdü
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Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında düşüş sürerken, hesap bakiyeleri 596,1 milyar TL'den 584,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 444,5 milyar TL'den 18 trilyon 655,9 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 926,6 milyar TL'den 22 trilyon 18,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 257,8 milyar TL'den 2 trilyon 286,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 60,2 milyar TL'den 2 trilyon 105,1 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 395,6 milyar TL'den 400,8 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 23 Mayıs ile biten haftayı kapsıyor.

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