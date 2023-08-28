KKM'deki yeni uygulama talimatı
Merkez Bankası, geçen hafta duyurduğu KKM düzenlemesine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.
"TL mevduatları artıracak, kur korumalı mevduat hesaplarını azaltacak" düzenlemenin yol haritası belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni dönem için bankalara uygulama talimatı gönderdi.
Bloomberg HT tarafından görülen talimatta; bankalar için gerçek kişi dönüşüm hesaplarından vadeli TL'ye aylık dönüşüm hedefi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.
KKM'den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi.
Talimatta katılım bankalarına TL mevduata geçiş hedefi için Nisan 2024'e kadar süre tanındı.