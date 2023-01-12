KKM’den 3 haftada 95.4 milyar lira çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2021 Aralık ayında devreye alınan kur korumalı mevduatta son üç haftada 95.4 milyar lira çıkış oldu ve KKM büyüklüğü 1 trilyon 370 milyar liraya geriledi. Böylece devreye alındığından beri ilk kez 3 haftadır kesintisiz çıkış yaşandı.

BDDK verilerine göre, 23 Aralık haftasında KKM hesapları 2.2 milyar lira, 30 Aralık haftasında 47.9 milyar lira ve geçen hafta da 1.4 milyar lira azaldı. Daha önce 18 Kasım haftasında 9.3 milyar lira ve 2 Aralık haftasında 7.8 milyar lira gerileyen KKM hesaplarında en hızlı giriş ise 1 Nisan 2022 haftasında 85.3 milyar lira ile yaşanmıştı.