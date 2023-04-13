KKM'den çifte rekor

Haftalık olarak yayımlanan BDDK verilerine göre 7 Nisan ile son bulan haftada KKM'lerde bulunan toplam tutar, 31 Mart ile son bulan haftaya göre 75 milyar 770 milyon TL artarak 1 Trilyon 776 milyar 830 milyon TL seviyesine yükseldi.

Haftalık olarak KKM'de gerçekleşen 75 milyar 770 milyon TL'lik artış, 1 Nisan 2022 haftasında gerçekleşen 85,3 milyarlık artışatan sonraki en yüksek artış oldu.

Böylece KKM'de bulunan toplam tutar 1 Trilyon 776 milyar 830 milyon TL'ye ulaşarak kendi rekorunu tazelerken, 75 milyar 770 milyon TL'lik artış ile son bir yılın en büyük haftalık artışını gerçekleştirmesiyle birlikte çifte rekor kırmış oldu.

BDDK tarfından yayımlanan verilere göre 10 trilyon 112 milyar TL seviyesinde bulunan toplam mevduat stokunun yüzde 17,57'sini KKM oluşturuyor.

7 Nisan ile son bulan haftada bankacılık sektörünün toplam TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 0,88 artarak 5 trilyon 951 milyar TL seviyesine yükselirken yabancı para mevduatları ise yüzde 2,5 yükselişle 4 trilyon 160 milyar TL seviyesine çıktı.

Toplam mevduat içindeki TL'nin payı KKM dahil yüzde 58,85 olurken, yabancı para mevduatlarının toplam içindeki payı ise yüzde 41,15 olarak gerçekleşti.