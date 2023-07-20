KKM'ye zorunlu karşılık planlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını belirtirken, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırabileceği ihtimali gündeme geldi.

Miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği beklentisi öne çıkarken, seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak bu yolla oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.

Atılım Murat: KKM’yi sönümlendirmeye yönelik adım

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, KKM'ye sorunlu karşılık adımını şöyle değerlendirdi: Kur korumalı mevduata zorunlu karşılık getirildiğinde banka KKM yaptığı zaman daha fazla karşılık ayıracak. Zaten KKM’yi orta vadede sönümlendirmeye çalışılacaktı ilk hamle TL mevduata dönüşe yönelik uygulamayla atılmıştı. İkinci hedef de eş zamanlı olarak piyasadan likidite çekilmesi planlanıyor ve enflasyonist etkiyi azaltmaya çalışılıyor. Çünkü likidite fazlası yüksek enflasyon demek. Üçüncü olarak da piyasadan TL çektiğiniz zaman TL arzı azalacağı için TL’ye talep artabilir ve döviz kurlarındaki yükseliş törpülenebilir.

Soner Kuru: KKM ikinci alternatif kalmaya devam edecektir

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, döviz kurlarındaki yükselişler sonrası kur korumalı mevduat üzerinden piyasaya ciddi TL likidite akışı olduğunu, buların da ya tekrar dövize gittiğini yada cari açığı negatif etkileyecek talebe dönüştüğünü aktardı.

KKM'ye zorunlu karşılık yada kredilerde selektif dönem gibi adımların buna karşı planlandığını anlatan Kuru, Merkez Bankası'nın artık paranın fiyatı üzerinden değil, miktarı üzerinden sıkılaştırma yaparak enflasyonu kontrol altına almaya çalışacağını belirtti.

Zorunlu karşılık kararına karşı vatandaşın KKM tercihinde radikal bir değişiklik beklemediğini ifade eden Kuru, yılın ikinci yarısında KKM'nin borsaya alternatif olmaya devam edeceğini kaydetti.