KKR'den Integer satın alımına 2,1 milyar dolarlık finansman

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Kredi, gösterge faiz oranının 2,5 puan üzerindeki marjla fiyatlandı. Bu oran, işlem için daha önce belirlenen seviyenin yaklaşık 0,5 puan altında kaldı. Başlangıçta dolar başına 99,5 sentten satışa sunulan kredi ise işlem tamamlandığında nominal değerinden alıcı buldu.

Finansmanın satışını Citigroup yönetti. 2,1 milyar dolarlık kredi, KKR'nin Integer'ı satın almak için gerçekleştireceği yaklaşık 5,7 milyar dolarlık işlemin finansmanında kullanılacak.

Integer için 5,7 milyar dolarlık işlem

KKR, ağustos ayında Integer Holdings'i satın almak üzere kesin anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 5,7 milyar dolar değerindeki işlem kapsamında Integer hissedarlarına hisse başına 127 dolar nakit ödeme yapılacak.

Tıbbi cihaz sektörüne yönelik ürün ve bileşenler geliştiren Integer; kalp ritmi yönetimi, nöromodülasyon ve diğer tıbbi uygulamalarda kullanılan ürünler üretiyor. İşlemin 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

KKR'nin satın alma finansmanını daha düşük borçlanma maliyetiyle tamamlaması, kaldıraçlı kredi piyasasında yatırımcı talebinin güçlü olduğuna işaret ediyor. Kredi koşullarının işlem sürecinde iyileşmesi, satın almanın finansman tarafındaki maliyet baskısını da sınırladı.