Klinik başarı borsaya yetmedi: Candel Therapeutics hisselerinde Faz 3 tezatı

Tıp literatürünün en prestijli mecrasında tescillenen güçlü verilere rağmen yatırımcıların kar realizasyonuna gitmesi, biyoteknoloji sektöründe klinik başarının her zaman hisse artışı getirmeyeceğini bir kez daha kanıtladı.

Tıp dünyasında büyük başarı kanıtlandı

Biyoteknoloji şirketi Candel Therapeutics, lokalize prostat kanseri tedavisi için geliştirdiği immunoterapi ilacının Faz 3 klinik çalışma verilerini prestijli tıp dergisi The Lancet Oncology'de yayımladı. Standart radyoterapiye Candel'in ilacının eklenmesiyle hastalıksız sağkalım oranında yüzde 30, kanser nüksünü önlemede ise yüzde 38 oranında net bir klinik başarı sağlandığı tescillendi. Tıp dünyasından tam not alan ve iki yıllık takip sürecinde hastaların yüzde 80'inde tümörün tamamen temizlendiğini gösteren bu dev yayına rağmen şirketin hisseleri borsa açılışının ardından düşüşe geçti.

Piyasalarda ‘beklentiyi sat’ stratejisi

Finans piyasalarında beklentiyi satın al ve gerçekleşeni sat stratejisinin klasik bir örneği olarak yorumlanan bu düşüşün arkasında, şirketin gelecekteki ticarileşme adımları ve finansal sürdürülebilirliği yatıyor. Candel yönetimi, elde edilen bu güçlü Faz 3 verileriyle 2026'nın son çeyreğinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne resmi ruhsat başvurusu yapmayı planladığını duyurdu. Ancak biyoteknoloji sektöründe onay ve pazara giriş süreçleri oldukça maliyetli olduğundan, yatırımcılar şirketin operasyonları fonlamak adına yeni hisse ihracına giderek mevcut hisselerin değerini seyreltebileceğinden endişe ediyor.

Yatırımcıların odağı finansal sürdürülebilirlik

Şirket, ilacın ABD pazarındaki olası lansmanı ve küresel ticari altyapısı için EVERSANA ile stratejik bir ortaklık imzalayarak elini güçlendirmeye çalışsa da piyasadaki temkinli duruşu bozamadı. Güncel olarak 194,8 milyon dolarlık nakit rezervine sahip olan şirketin finansal kaynakları operasyonları bir süre daha desteklemeye yetecek güçte görünüyor. Buna rağmen Wall Street yatırımcılarının şu aşamada klinik başarılardan ziyade, şirketin bu uzun onay maratonunu ve ticarileşme sürecini ek bir borçlanma yaratmadan nasıl yöneteceğine odaklanması hisseler üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.