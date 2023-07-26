Koç Holding'den Yapı Kredi'de hisse satışı

Koç Holding, portföyündeki 575 milyon adet Yapı Kredi Bankası hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle satışını tamamladı.

Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6.81'ine tekabül eden toplam 575 milyon nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, borsa dışında kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 11.75 TL bedel üzerinden toplam 6.76 milyar TL karşılığında gerçekleşti.

Yapı Kredi hisseleri dün günü 13.37 TL'den tamamlamıştı.

Açıklamaya göre takas işleminin 28 Temmuz tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Koç, ana hissedar olmaya devam edecek

İşlem'in kapanışını takiben, Koç Holding'in bankadaki doğrudan pay sahipliği yüzde 20.22; Koç Holding ve halihazırda Banka'nın yüzde 40.95 payına sahip olan bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin bankadaki toplam payı ise yüzde 61.17 olacak.

KAP açıklamasına göre Koç topluluğu bankanın ana hissedarı olmaya devam edecek.