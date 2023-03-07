Konya Çİmento'nun projesine 'ÇED Olumlu' kararı

Konya Çİmento tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KONYA ili SELÇUKLU, ilcesi Çandır Mahallesi, 42833 ada, 1 parsel ve 42824 ada, 6 parsel sınırları içerisinde, KONYA ÇİMENTO SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (38,15 MWm/30 MWe, 39,56 ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KONYA Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."