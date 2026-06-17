Kredi hacmi 26 trilyon TL’yi aştı: Takipteki alacaklar yükseldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi aylık bültenine göre, Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 26.883 milyar TL'ye ulaştı, böylece nakdi krediler 26 trilyon TL eşiğini aştı.

Nakdi kredilerin 25.795 milyar TL'si 65 banka tarafından kullandırılırken, 423 milyar TL'si 22 finansal kiralama şirketi, 345 milyar TL'si 54 faktoring şirketi ve 320 milyar TL'si 26 finansman şirketi tarafından kullandırıldı. Bankaların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 96 olarak gerçekleşti.

Tasfiye olunacak alacakların oranı yükseldi

Tasfiye olunacak alacaklar Nisan 2026 itibarıyla 880 milyar TL oldu. Bu tutarın 845 milyar TL'si bankalara, 14 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 13 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 7 milyar TL'si finansman şirketlerine ait bulunuyor. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 3,2 seviyesine yükseldi.

Kredilerde artış

Ticari krediler yüzde 37 artarak 20,3 trilyon TL'ye ulaştı ve toplam krediler içindeki payı yüzde 76 olarak gerçekleşti. Nakdi krediler içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 40 artarak 10.623 milyar TL'ye çıkarken, YP krediler yüzde 33 artışla 9.712 milyar TL'ye yükseldi; YP kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 48 oldu. Toplam gayri nakdi krediler ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 10.253 milyar TL'ye ulaştı.

Kredilerde imalatın payı yüksek

Sektörel dağılımda imalat sanayi, ticari krediler içinde yüzde 31'lik payla en yüksek paya sahip sektör olurken, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 19'luk payla bu sektörü takip etti. Nisan 2026 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,1 ile inşaat sektörü oldu. Yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektör ise yüzde 85 ile enerji sektörü olarak belirlendi.

Banka dışında taşıt finansmanı lider

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 48 artarak 6.548 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 33 milyar TL'lik bireysel kredinin 19,1 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredilerin yüzde 50'sini kredi kartları, yüzde 24'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 12'sini konut kredileri, yüzde 1'ini taşıt kredileri ve yüzde 13'ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama kredi 148 bin TL

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişi artarak 44,2 milyon kişiye yükseldi, ortalama kredi bakiyesi ise 148 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Nisan ayında ilk defa kredi kullananlar arasında 203 bin kişi kredili mevduat hesabı, 182 bin kişi kredi kartı ve 123 bin kişi tüketici kredisi kullandı. İlk defa konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin olurken, ilk defa taşıt kredisi kullanan kişi sayısı 9 bin oldu.

Kredi kartlarının limitleri

Bireysel kredi kartlarında 0-100.000 TL limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 38 olurken, bu aralığın tutar olarak payı yüzde 5 ile sınırlı kaldı. Nisan ayı itibarıyla bireysel kredi kartlarındaki 14,9 trilyon TL'lik toplam limitin kullanım oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

İl bazında değerlendirildiğinde, İstanbul yüzde 27'lik payla bireysel kredide en yüksek paya sahip il olurken, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7'lik payla bu ili takip etti. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller olarak kayıtlara geçti. Kişi başına ortalama bireysel kredi bakiyesinde ise sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir ilk üç sırayı aldı.