Kredi kullanacak mikro işletmeler için fatura şartı

İSTANBUL (EKONOMİ)

Kredide fatura zorunluluğuna mikro işletmeler de dahil oldu. Cirosu 5 milyon TL altında olan firmalar için 1 milyon TL ve üzeri kredi kullandırımında fatura talep edilecek.

Merkez Bankası, 28 Eylül’de kredilerin fatura karşılığı kullandırılması uygulamasını yıl sonuna kadar kademeli olarak genişletmiş ve kredilerin ‘doğru’ alana yönlendirilmesini ve ‘amacı dışında’ kullanımını durdurmayı hedefleyen adımlar açıklamıştı.

Bu kapsamda esnaf, tarım, tüketici gibi krediler dışında kalan ve menkul kıymet tesisine tabi olmayan kredilerde kademeli olarak fatura karşılığı kullanıma geçilmişti.