Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 16 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Kasım 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 16.245 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 15.684 milyar TL’si bankalar (64 banka), 222 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (19 finansal kiralama şirketi), 176 milyar TL’si faktoring şirketleri (48 faktoring şirketi) ve 164 milyar TL’si finansman şirketleri (24 finansman şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla 362 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 342 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 5 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Kasım 2024 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 2,2 oldu.

Ticari krediler 12,4 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 31 artarak 12,4 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti.

Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Kasım 2024 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,8 ile inşaat sektörü oldu.

Bireysel krediler 3,8 trilyon TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 47 artarak 3,8 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 24 milyar TL’lik bireysel kredinin 14,3 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu.

Bireysel kredilerin yüzde 47’sini kredi kartları, yüzde 26’sını ihtiyaç kredileri, yüzde 13’ünü konut kredileri, yüzde 2’sini taşıt kredileri ve yüzde 11’ini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 41,7 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2,2 milyon kişi artarak 41,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 91,2 bin TL düzeyinde gerçekleşti.