Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Dev banka alacaklarını 5 firmaya sattı
Garanti Bankası, 2.8 milyar TL tutarındaki kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi ve kredili mevduat hesabı gibi şüpheli alacaklarını 701.5 milyon TL'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ, Ortak Varlık Yönetim AŞ, Birikim Varlık Yönetim AŞ, Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye sattığını duyurdu.
Garanti Bankası, takipteki alacaklarını tasfiye etmek için 5 ayrı varlık yönetim şirketine 9 ayrı portföy halinde toplam tutarı 2.8 milyar TL olan alacağını 701.5 milyon TL'ye sattığını açıkladı.
Garanti Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan;
- 22-23-24-27 Ekim 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 1.301.868.490,80 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 319.200.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 25 ve 29 Ekim 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 594.515.578,85 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 151.800.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 28 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 274.915.945,49 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 71.700.000,00 -TL.'ye Birikim Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 26 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 325.305.333,07 -TL. olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 81.600.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,
- 30 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 298.075.626,32 -TL. olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 77.200.000,00 -TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye,
olmak üzere 9 ayrı portföy halinde, toplam 701.500.000,00 TL bedele satılmıştır."