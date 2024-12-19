Kredi ve kart borcu olanlar dikkat! Dev banka alacaklarını 5 firmaya sattı

Garanti Bankası, takipteki alacaklarını tasfiye etmek için 5 ayrı varlık yönetim şirketine 9 ayrı portföy halinde toplam tutarı 2.8 milyar TL olan alacağını 701.5 milyon TL'ye sattığını açıkladı.

Garanti Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan;

- 22-23-24-27 Ekim 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 1.301.868.490,80 -TL olan; kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 319.200.000,00-TL.'ye Gelecek Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 25 ve 29 Ekim 2024 tarihleri itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 594.515.578,85 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 151.800.000,00 -TL.'ye Ortak Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 28 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 274.915.945,49 -TL. olan kredi kartı, destek kredisi, çek hesabı, taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 71.700.000,00 -TL.'ye Birikim Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 26 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 325.305.333,07 -TL. olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 81.600.000,00 -TL.'ye Dünya Varlık Yönetim AŞ.'ye,

- 30 Ekim 2024 tarihi itibarı ile toplam anapara ve akdi faiz bakiyesi 298.075.626,32 -TL. olan kredi kartı, çek hesabı, ticari taksitli kredi, kredili mevduat hesabı alacakları ile bunlara bağlı masraf hesabı ve diğer alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 77.200.000,00 -TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye,

olmak üzere 9 ayrı portföy halinde, toplam 701.500.000,00 TL bedele satılmıştır."