Kripto paralarda altcoin depremi sürüyor

Reuters'ın haberine göre Bitcoin ve Ethereum dışındaki çoğu kripto para birimini kapsayan bir dizi altcoin, ABD'li düzenleyiciler tarafından geçen hafta Binance ve Coinbase borsalarına karşı açılan davalarda sarsıldı ve token'ların fiyatlarına darbe vurdu.

CCData'ya göre, toplam değeri 100 milyar doları aşan ve genel piyasanın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan 50'den fazla kripto para birimi, SEC gözlemcisi tarafından artık menkul kıymet olarak görülüyor.

Büyük oyuncular arasında bulunan solana, polygon ve cardano yüzde 32'yi bulan değer kayıplarıyla karşılaştı.

Ancak daha kötüsü de var. K33 Research kıdemli analisti Vetle Lunde yaptığı açıklamada "Güvenlik sınıflandırmaları tüm ABD kripto borsalarını etkileyecek ve çeşitli altcoin çiftlerinin zorunlu olarak kapanmasına yol açacaktır" şeklinde konuştu.

ABD mahkemelerinin SEC'in sınıflandırmasını kabul edip etmeyeceği henüz belli değil ancak etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. Robinhood Markets solana, cardano ve polygon'u platformundan kaldıracağını açıklarken piyasa katılımcıları diğer borsaların da aynı yolu izleyebileceğini söylüyor.

Bu, hem bireysel token'larn çalışmasını hem de kripto borsalarının bunları listelemesini daha pahalı hale getirecek.

Bitwise Asset Management analisti Ryan Rasmussen, Reuters Global Markets Forum'a verdiği demeçte, "Menkul kıymetler yalnızca brokerler tarafından, düzenlenmiş borsalarda, takas odaları, transfer acenteleri ve fiziksel sertifikalarla alınıp satılabilir" dedi ve ekledi: "Borsaların uygulaması söz konusu olduğunda kesinlikle bir engel ortaya çıkacaktır"

Cardano Vakfı ve Solana Vakfı Reuters'e yaptıkları açıklamada, SEC'in tokenlerini ABD yasalarına göre bir menkul kıymet olarak sınıflandırmasına katılmadıklarını ancak daha fazla netlik kazanmak için düzenleyicilerle birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Yatırımcılar tedirgin

SEC'in davasında Bitcoin ve Ether'in yanı sıra Tether ve USC Coin gibi sabit coinlerin de adı geçmiyor.

Bitcoin ve Ether, ilk SEC davasının bir hafta önce açılmasından bu yana sırasıyla yaklaşık yüzde 4,5 ve yüzde 8 değer kaybetti, bu da yatırımcıların kripto konusunda hala tedirgin olduğunu gösteriyor.

Galaxy Digital'de araştırmacı olan Alex Thorn konuyla ilgili, "SEC; BTC, ETH veya stablecoin'lerin genel olarak kayıtsız menkul kıymetler olduğunu belirtmedi ve bu varlıklar kriptonun toplam piyasa değerinin en az yüzde 75'ini oluşturuyor" dedi.

Bitcoin güvenli liman olarak görülüyor

Birçok yatırımcı da belirsizlik dönemlerinde kripto varlıklar arasında nispeten güvenli bir liman olduğunu düşünerek Bitcoin'e yönelme eğiliminde ve bu sefer de durum farklı değil. Veri takipçisi CoinMarketCap.com'a göre Bitcoin'in kripto para piyasasındaki payı davalar öncesinde yüzde 45'te seyrederken, davalar sonrasında bu oran yüzde 47,6'ya yükseldi.

Kripto odaklı ekonomist Noelle Acheson, piyasa verilerinin uzun vadeli Bitcoin sahiplerinin sabırlı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fiyatlarındaki düşüşlerin değer peşindeki yatırımcıları cezbedebileceğini söyleyen bazı piyasa gözlemcilerine göre, kuşatılmış altcoin'ler için her şey kötü olmayabilir.

Pazartesi günü Coinshares verilerine göre, altcoin'leri takip eden yatırım ürünleri, bitcoin ve etherin aksine bu yıl küçük de olsa pozitif net girişler gördü.

Altcoin hevesi hala sürüyor

CoinShares analisti James Butterfield, "Altcoinler... Bitcoin'e kıyasla gelişimin çok daha erken aşamalarında kalan varlıkları temsil ediyor ve yatırımcılar onlara şüpheyle yaklaşmaya, yatırımlarını bekletmeye ve meyve vermelerini ummaya istekli" dedi.