Kripto paralarda ani düşüş!

İSTANBUL / EKONOMİ

Kripto para piyasalarında sert kayıplar yaşanıyor. Bitcoin fiyatı, sabah saatlerinde 30 bin doların üzerinde işlem görürken, sonrasında gelen hızlı satışlarla 29 bin doların altını gördü. Böylelikle 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum da, aynı dakikalarda sert bir düşüşle 2000 doların altına geriledi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 30 bin 438 dolar seviyesini görürken, öğle saatlerinde hızlı bir şekilde 28 bin 979 dolara kadar geriledi. Bitcoin, saat 14.00 itibarıyla yüzde 3,79 oranında düşüşle 29 bin 271 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 3’e yakın değer kaybederken; piyasa değeri 565 milyar dolar oldu.

Ethereum (ETH) ise, Bitcoin’e eşlik ederek 2107 dolardan 1968 dolara kadar çekildi. ETH, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 5,70 oranında düşüşle 1974 dolar seviyesinde hareket ederken, son 7 gün içerisinde yüzde 5’in üzerinde yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,77 oranında değer kaybederken 1,22 trilyon dolara geriledi.