Kripto paralarda sert düşüş: Bitcoin 3 ayın dibini gördü

Şenay ZEREN

Bitcoin fiyatları dünkü işlemlerde yüzde 9’a yakın değer kaybederken, bugün psikolojik seviye olan 20 bin doların altına geriledi ve böylelikle 13 Ocak tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ehtereum ise, 12 Ocak tarihinden bu yana dip seviyesini gördü. Kripto para piyasasında yaşanan bu sarsıntıda, ABD’nin en büyük kripto odaklı bankası olan Silvergate’in tasfiye kararı ve Biden yönetiminin kripto paralara yönelik yeni vergi planı en çok etki yaratan haberler arasında yer alıyor. Ayrıca, ABD banka endeksinde yaşanan kayıplar kripto para piyasaları üzerinde baskıyı artırdı.

Kripto para alım-satım ve saklama hizmeti yapan Silvergate Bank, operasyonlarını sonlandırma ve tasfiye kararı aldığını açıkladı. Banka 14 milyar dolar değerindeki mevduatların müşterilerine ödeneceği bildirdi. Ancak henüz konuya ilişkin detaylı bir plan paylaşmadı. Bu durum da endişe yarattı. Diğer taraftan Biden yönetimi, önümüzdeki yıla ilişkin önerilen bütçe sunumunda kripto para birimi yatırımcıları için vergi sübvansiyonlarının kaldırılması önerisinde bulundu. Aynı zamanda yönetim, kripto para madenciliğinin kullandığı elektriğe yüzde 30 vergi ekledi. Bu gelişmeler kripto paralarda yaşanan düşüşü derinleştirdi.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde 19 bin 822 puana kadar gerilerken, saat 11:29 itibarıyla yüzde 0,94 oranında düşüşle 19 bin 937 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 11’in üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 384 milyar dolar oldu.

Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,45 oranında düşüşle 1409 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en düşük 1394 doları, en yüksek ise 1447 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 10,39 oranında değer kaybetti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 6,60 oranında değer kaybederek 928 milyar dolara geriledi.

Tarım dışı istihdam verisi volatiliteyi artırabilir

Betül Yavuz - Bitay Araştırma Analisti

Bitcoin son zamanlarda hem makroekonomik veriler hem de kripto paraların kendi iç dinamiklerinde gelişen olaylarla birlikte önemli iki destek seviyesini kırarak yüzde 10 civarında geri çekilmeyle 19 bin 770 dolar seviyelerini gördü. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 19 bin 950 dolar seviyelerinde, Etheruem ise 1415 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Altcoinler yüzde 5 – yüzde 10 civarında geri çekilmelerle güne başlayarak lider kripto paraları takip ediyor. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 5 civarında geri çekilmeyle 1 trilyon doların altında 895 milyar dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Dün açıklanan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi gibi beklentilerin ve bir önceki veririnin üstünde geldi. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam rakamları öncesi gelen bu veriler işgücü piyasasının güçlü görünümünü ve Fed’in faiz artırımlarını sürdürebileceği beklentilerini desteklemeye devam etti. Bu veriler ışığında dün S&P500 ve Nasdaq yüzde 2 civarında düşüşle kapanışlar yaptı.

Ek olarak, kripto para piyasasındaki haberlerde kriptolarda daha sert geri çekilmelere sebebiyet verdi. New Yok Mali Düzenleyicisi Kucoin borsasına dava açtı. Açtığı dava dosyasında da Ethereum, Luna ve UST’yi menkul kıymet olarak ele aldı. Bununla birlikte Silvergate Capital, iflasın eşiğine gelen kripto bankası Silvergate’in faaliyetinin sonlandırılacağını duyurması da geri çekilmeleri destekledi.

Bugün TSİ 16:30’da ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi ise beklentilerin üzerinde gelmesi halinde volatiliteyi daha da arttıracak bir veri olarak karşımıza çıkıyor.