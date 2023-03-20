Kripto paralarda yükseliş sürüyor: Bitcoin 9 ayın zirvesini gördü

İSTANBUL / EKONOMİ

İsviçre bankası UBS’nin Credit Suisse’i satın alması ve ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığını duyurması kripto paralar üzerinde olumlu bir etki yarattı. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 28 bin 567 dolara kadar yükselerek 10 Haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum ise, 1810 dolara yükselerek 19 Ağustos 2022 tarihinden beri gördüğü zirvesine ulaştı.

Bu haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında para politikasına yönelik vereceği mesajların kripto para birimleri üzerinde etkili olması bekleniyor. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı yarın başlayıp çarşamba günü sona erecek. Piyasalar Fed’den 25 baz puan artırım bekliyor.

Kripto paralarda son durum

Bitcoin (BTC) fiyatları 9 ayın en yüksek seviyesini görürken, saat 12:27 itibarıyla yüzde 5,69 oranında yükselişle 28 bin 304 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 27’nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 546 milyar dolar oldu.

Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,28 oranında yükselişle 1782 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 13’e yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,63 oranında değer kazanarak 1,18 trilyon dolara yükseldi.