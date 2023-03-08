Kripto yatırımcıları borsadan çıkıyor

İSTANBUL / EKONOMİ



Yüksek enflasyon sebebiyle reel getiri sağlayan yatırım araçlarının giderek azalması, yatırımcıları bir süredir Borsa İstanbul’a yönlendiriyordu.

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına, emsallerine göre oldukça yüksek reel getiri sağlayan borsa, içinde bulunduğumuz yıl hem enflasyonda yaşanan gerilemenin reel getiri makasını daraltması, hem de makroekonomi ve siyasi gelişmeler sebebiyle dalgalı bir görüntü sergiledi.

Dalgalı seyrini hala sürdüren Borsa İstanbul, 4 milyona varan yatırımcı sayısı gerileme göstermiş ve şubat ayını yaklaşık 3 milyon 850 bin yatırımcı ile kapatmıştı. Bu azalışta MKK verilerinde gruplandırılmış olan 14 tane yaş grubunun tamamında meydana gelen çıkışlar etkili oldu.

Borsaya ilgi tüm yaş gruplarında azalıyor

MKK verilerine göre, şubat ayında bütün yaş gruplarındaki yatırımcı sayılarında ciddi azalmalar yaşandı. Özellikle borsanın yükseliş, kripto paraların ise düşüş trendinde olduğu dönemlerde, kripto paralardaki varlıklarını borsaya yönlendirdikleri düşünülen 20-24 ve 25-29 yaş aralığındaki yatırımcıların sayısında ciddi gerilemeler gözüküyor.

Borsaya gelen kripto yatırımcısı kaçıyor

Ocak ayında 20-24 yaş arasında bulunan 244 bin yatırımcıdan, yaklaşık 25 bini şubat ayında borsadan çıktı. 25-29 yaş aralığında ise bu çıkış ocak ayındaki 474 bin yatırımcıdan şubat ayında 445 bin yatırımcıya düşerek, 28 bin kişi olarak gerçekleşti. Özellikle son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’un aksine, daha pozitif ve istikrarlı bir seyir izleyen kripto paraların bu çıkışta etkili olduğu inancı yüksek. En az yatırımcı çıkışı olan yaş grubu ise 70-74 yaş aralığında bulunan yatırımcılar ile 75 yaş üstü yatırımcılar. Bu yatırımcı grubundaki azalış, her iki grup içinde, bin kişini biraz üstünde seyretti.

40-44 yaş grubu 5,9 milyar lira ile ilk sırada

Yatırımcı sayısındaki azalışa rağmen, 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından, borsayı desteklemek amacıyla alınan kararların ardından borsa değer kazanmıştı.

Türkiye Varlık Fonu’nun borsaya verdiği düşünülen destek, BES fonlarındaki devlet katkısı paylarının taşınması zorunlu olan hisse ağırlıklarındaki alt limitin arttırılması, pay geri alımı yapmak isteyen şirketlere yönelik destekleyici adımlar gibi önlemler, borsayı diri tutmuştu.

Bu yükselişten en çok faydalanan yaş grubu ise 40-44 yaş aralığındaki yatırımcılar. Bu dönemde bu yaş grubunda bulunan yatırımcıların portföyü toplam olarak 5 milyar 881 milyon TL değer kazanırken, kişi başına düşen portföy değerlerindeki ortalama artış ise 14 bin TL seviyesinde kaldı.

Kişi başı portföyde 75 yaş ve üstü yatırımcı lider

Aynı tarihte, portföyü en çok değer kazanan ikinci yaş grubu olan 75 yaş ve üstü yatırımcılar, 40-44 yaş grubu arasındaki yatırımcıların hemen ardında 5 milyar TL para kazanarak, şubat ayında en çok para kazanan ikinci yaş grubu oldular.

Bu alanda aldıkları ikinciliğe rağmen 75 yaş ve üstü yatırımcılar, kişi başına düşen portföye değerlerini ortalama olarak şubat ayında 64 bin TL arttırarak, en yakın rakip yaş grubuna yaklaşık 20 bin TL fark attı.

Ortalama olarak kişi başına en çok portföy taşıyan yaş grubu da böylelikle 75 yaş ve üstü yatırımcılar oldu. Ocak ayında ortalama olarak kişi başı 579 bin TL hisse senedi portföyü taşıyan 75 yaş ve üstü yatırımcılar, şubat ayında yaklaşık 644 bin TL büyüklüğünde kişi başı portföye sahip oldular.

Yüzdesel olarak bakıldığında ise 0-14 yaş aralığında bulunan yatırımcılar, kişi başı portföy değerleri en fazla artan yaş grubu oldu. Şubat ayında bu yaş grubuna ait kişilerin, kişi başına düşen ortalama portföy değerleri yüzde 21,88 arttı.



