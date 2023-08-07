Kritik haftada yatırımcının gözü altın ve borsada

'Haftanın Stratejisi' programımızın ilk konuğu Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oldu. Karadağ, geçtiğimiz haftanın iki önemli gündemi yurt içi enflasyonunu ve ABD tarım dışı istihdamını değerlendirirken; bu haftanın öne çıkan verisi olan ABD temmuz ayı enflasyonu sonrası olası piyasa hareketini değerlendirdi ve yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Eda Karadağ, Borsadaki soluksuz yükselişten olası kâr satışlarına ve altın fiyatlarındaki beklentilerine kadar tüm sorularımıza yanıtlarken; yatırımcıların haftalık yol haritasına ilişkin katkılarda bulundu.

‘Haftanın Stratejisi’

Her pazartesi yayınlanacak olan 'Haftanın Stratejisi' programıyla önceki haftayı değerlendirip, yeni haftaya projeksiyon tutuyoruz. Bu program serimizle, haftanın öne çıkan gündem maddelerini ve piyasaların olası seyrini değerlendirip, yatırımcılara haftalık yol haritası çizmeyi hedefliyoruz.