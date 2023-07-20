Kritik karar öncesi piyasada son durum

Geçtiğimiz iki gün hareketli seanslar geçiren yurt içi piyasa bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplanan kuruldan faiz artırımına gitmesi bekleniyor. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor. TCMB'nin politika faizinde hangi hızda artış yapacağı ve önümüzdeki dönemde uygulanacak politikalara yönelik mesajları piyasaların ana gündem maddesi olarak izlenecek.

TCMB, bir önceki toplantısında 650 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 15 çekmiş ve enflasyon görünümünde belirgin düzelme olana kadar sıkılaşmanın devam edeceği mesajını vermişti.

Öte yandan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, 8.5 milyar doları deprem için ihraç edilecek tahvillerden oluşmak üzere 50.7 milyar dolar büyüklüğünde anlaşma imzalandı. Bankacılar körfez ülkelerinden Türkiye'ye yönelik artan finansman ve iş ilişkilerinin zamana yayılmasının beklenen etkilerini de takip edecek.

Döviz kurlarında artış sürüyor

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,88 TL'de hareket ederken; yeni güne 26,86 TL'den başladı. Kur, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,54 yükselişle 26,9258 TL'de işlem gördü. Dolar/TL, tarihi zirvesini dün sığ piyasada 27,27 seviyesine çıkarmıştı.

Euro, 30 TL üzerinde kalmayı sürdürürken; şu dakikalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0,73 artışla 30,2280 TL'de hareket ediyor. Euro/TL'nin şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviye 30,75 seviyesinde bulunuyor.