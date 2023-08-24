Kritik karar öncesi piyasalar

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. TCMB, Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla alacağı ilk faiz kararını açıklayacak. Medyan beklenti, politika faizinin yüzde 17,50'den yüzde 20'ye çekilmesi yönünde. Merkez Bankası'nın, 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) azaltılmasına yönelik adımı sonrası, uzmanlar karar metnindeki mesajların öneminin arttığını ifade ediyor. Sürpriz bir karar çıkması halinde, piyasalarda oynaklık yaşanması bekleniyor.

Borsada yeşil tablo

Cuma gününden bu yana volatil seyir süren Borsa İstanbul, yeni güne 0,61 yükselişle 7648 puandan başladı. 7646 - 7745 bant aralığında işlem gören endeks, saat 12.11 itibarıyla yüzde 1.74 primle 7734 puanda hareket etti. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, şu dakikalarda yüzde 2,51 yükselişle 6992 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7500 seviyeleri destek, 7700 ve 7900 puan direnç konumunda bulunuyor.

Dolarda yatay seyir

Dolar kuru, yatay seyrine devam ederken, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,27 TL'ye kadar yükseldi. Kur, saat 12.12 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 27,21 TL'de işlem gördü. Euro da sığ piyasada 29,73 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,37 oranında primle 29,64 TL'de işlem görüyor.

Gram altına 'ons altın' desteği

Altının gram fiyatının gün içi zirvesi 1684 lirada bulunurken, saat 12.12 itibarıyla yüzde 0,45 oranında artışla 1681 liradan alıcı buluyor. Gram altındaki yükselişte, dolar/TL'deki sakin seyre rağmen ons altın tarafındaki değer kazancı etkili oluyor. Ons altın, 1922 dolara kadar tırmanarak 2 haftanın en yükseğini gördü.