Kritik karar öncesi piyasalarda son durum

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, geçtiğimiz pazartesi 8403 puana yükselerek gün içi zirve seviyesini yenilerken; sonrasında düşüş eğilimine girdi ve 8 işlem gününde rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 8 geriledi. BIST 100 endeksi, bugün de satıcılı bir seyir sürüyor. Gözler bugün saat 14.00'te açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve karar metnindeki mesajlarda olacak. Medyan beklenti, TCMB'nin 500 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30 seviyesine çekmesi yönünde.

BIST 100 endeksi, 7682 - 7735 bant aralığında işlem görürken; saat 10.57 itibarıyla yüzde 0,39 düşüşle 7688 puanda bulundu. Bankacılık endeksi borsadan pozitif ayrışırken, şu dakikalarda yüzde 1,91 artışla 7906 puanda hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 27,12 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,01 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,12 TL'ye kadar yükselen kur, saat 11.24 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 27,02 TL'de hareket etti.

Euro da illikit piyasalarda 29,09 TL'ye tırmanırken; şu dakikalarda 28,84 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 33,29 TL seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde 1649 - 1683 bant aralığında işlem görürken, saat 11.31 itibarıyla yüzde 0,05 primle 1674 lirada bulundu. Ons altının değeri ve dolar/TL'nin fiyatı ile hesaplanan gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki artışla dengeleniyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yeni bir faiz artırımının sinyalini vermesi ve para politikasının 2024 yılına kadar gevşetilme ihtimalinin azalmasının ardından 1924 dolara kadar geriledi. Sarı maden şu dakikalarda ise, yüzde 0,24 kayıpla 1925 dolarda işlem gördü.