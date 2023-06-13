Kur ve gram altında rekor üstüne rekor

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasada hareketli seyir devam ediyor. Kur ve gram altın, son dönemdeki geleneğini bozmayarak yeni güne tarihi rekorunu yenileyerek başladı. Dün 5730 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi seviyesini yenileyen Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününde negatif bir seyirde ilerliyor.

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,37 oranında düşüşle 5568 puanda hareket ederken; bankacılık endeksi ise, yüzde 0,20 yükselişle 4861 puanda bulundu.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 5516 - 5595 bant aralığında hareket ederken, saat 10.17 itibarıyla yüzde 1,22 oranında kayıpla 5520 puanda bulundu.

En çok işlem gören hisse senetleri, SASA, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Dolarda yeni zirve

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,65 TL seviyesinde işlem görürken; haftanın ikinci işlem gününe tarihi rekorla başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada yeni zirvesini 23,8050 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 23,6788 TL'de hareket etti.

Euro, tüm zamanların en yüksek seviyesini 25,8580 TL'ye çıkarırken, şu sıralarda yüzde 0,96 değer kazancıyla 25,5965 TL'de bulunuyor.

Gram altın 1500 TL'ye dayandı

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tarihi rekorunu 1498 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 1494 TL'den alıcı buldu.

Altının ons fiyatı, değer kazancında ilerlerken; şu sıralarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 1963 dolarda işlem görüyor.