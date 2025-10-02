  1. Ekonomim
  Küresel çip üreticileri rekor seviyelerde değer kazandı
Küresel çip üreticileri rekor seviyelerde değer kazandı

Küresel çip üreticileri, yapay zeka patlamasının ardından rekor seviyelerde değer kazandı. Bloomberg News'un hesaplamalarına göre, Philadelphia Borsası Yarı İletken Endeksi ve Asya çip hisselerini takip eden bir endeks, son seansta toplam piyasa değerine yaklaşık 200 milyar dolar ekledi.

Kore çip hisseleri, OpenAI ile yapılan anlaşmaların ardından %10'a varan artışlarla rekor seviyelere ulaştı. SK Hynix %10, Samsung Electronics ise %3.5 yükseldi. Avrupa'da ise ASML Holding'in hisseleri Ağustos ayındaki dip seviyelerinden bu yana %50'ye yakın değer kazandı.

Vantage Markets analisti Hebe Chen, "Yapay Zeka momentumu yerçekimi yokmuş gibi azalmıyor. Balon tartışmaları sürse de piyasaya 'kaçırma korkusu' hakim" yorumunu yaptı. Yatırımcılar, OpenAI'in 500 milyar dolarlık değerlemesi ve Intel-AMD işbirliği haberlerinin yarattığı iyimserlikle hareket ediyor.

Öte yandan, SOX Endeksi 27, Asya çip endeksi ise 19 forward F/K oranıyla işlem görerek 2024'teki rekor seviyelere yaklaşıyor. Uzmanlar, son çeyrek bilançoların bu yükselişin sürdürülebilirliğini test edeceği görüşünde.

