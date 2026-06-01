Küresel devden dolar/TL önerisi: Riskler yeniden fiyatlandı

Bank of America (BofA) Global Research, Türk lirasında son dönemde yaşanan değer kaybının ardından risklerin yeniden fiyatlandığını ve bunun yatırımcılar açısından daha cazip bir giriş noktası oluşturduğunu belirterek, 2 ay vadeli forward piyasada dolar/TL kısa pozisyonu önerdi.

Banka, 48,8 seviyesinden 2 ay vadeli dolar/TL short pozisyonu alınmasını tavsiye ederken, işlemin vadesine kadar taşınmasını ve sonrasında pozisyonun yeniden değerlendirilmesini planladığını ifade etti.

Raporda, Türk yetkililerin TL'nin dolar karşısında reel olarak değer kazanması ve reel politika faizinin pozitif bölgede tutulması konusunda kararlı olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu nedenle TL'deki değer kaybının forward piyasasının ima ettiğinden daha sınırlı kalmasının beklendiği belirtildi. BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde aylık taşıma getirisinin altında bir kur değer kaybı sağlamayı başardığını kaydetti.

Banka, 15 Mayıs itibarıyla kullanılabilir döviz rezervlerinin yaklaşık 37 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğündeki yabancı forward pozisyonlarını aştığını belirtti. Rezervlerin altın ve döviz swaplarıyla, gerektiğinde ise doğrudan altın satışlarıyla desteklenebileceği ifade edildi.

Yaz aylarında artacak turizm gelirlerinin cari dengeyi desteklemesinin beklendiğini belirten BofA, kalıcı cari fazla öngörmese de mevsimsel iyileşmenin işlem için destekleyici olacağını öngördü.

"Dolarizasyon eğilimi risk oluşturabilir"

Yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin risk oluşturabileceğini ifade eden banka, TCMB'nin faiz artırımları, makroihtiyati önlemler ve reel kur politikası ile gerekmesi halinde bu baskıyı yönetebilecek araçlara sahip olduğunu değerlendirdi. Yurt içi sermaye çıkışlarının da risk oluşturduğu ancak mevcut politika çerçevesinin bu baskıları hafifletebileceği ifade edildi.

BofA, işlem için başlıca riskleri daha yüksek petrol fiyatları, daha güçlü dolar, kalıcı dolarizasyon, jeopolitik gerilimlerin artması ve sermaye çıkışları olarak sıraladı. İran'daki çatışmanın tırmanması halinde kurdaki değer kaybı hızının artırılabileceğini belirten banka, böyle bir senaryoda dahi önümüzdeki iki ayda dolar/TL'deki değer kaybının mevcut forward taşıma getirisinin altında kalmasını beklediğini kaydetti.