Küresel finans devleri “banka çöküşü” tatbikatına hazırlanıyor

Küresel finans sisteminin en güçlü aktörleri, büyük bir bankanın çökmesi senaryosuna karşı Washington’da kapalı kapılar ardında kritik bir tatbikata hazırlanıyor.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları ve düzenleyici kurumlar, olası bir “sistemik çöküşe” karşı koordinasyon kabiliyetlerini test edecek.

Fed, ECB ve BoE aynı masada

Tatbikata Federal Reserve (Fed), European Central Bank (ECB) ve Bank of England (BoE) başta olmak üzere en üst düzey yetkililer katılacak. BoE Başkanı Andrew Bailey’nin de toplantıda yer alması bekleniyor.

“Lehman” senaryosu yeniden masada

Tatbikat kapsamında, 2008’de Lehman Brothers’ın çöküşüne benzer bir senaryo canlandırılacak. Amaç, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir bankanın iflası halinde ülkeler arası koordinasyonun nasıl sağlanacağını görmek.

Yapay zekâ ve savaş riski

Yetkililer yalnızca klasik finansal risklere değil, yeni nesil tehditlere de odaklanıyor. Yapay zekâ kaynaklı siber riskler, büyüyen özel kredi piyasaları ve ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın piyasalara etkisi, tatbikatın ana başlıkları arasında yer alıyor.

IMF ve Dünya Bankası gündemiyle paralel

Washington’da düzenlenen International Monetary Fund (IMF) ve World Bank bahar toplantılarında da benzer riskler masaya yatırıldı. Özellikle gelişmiş yapay zekâ modellerinin finansal sistemde yeni kırılganlıklar yaratabileceği vurgulandı.

Stres testinin, ABD’de mevduatları güvence altına alan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) merkezinde gerçekleştirileceği açıklandı. Kurum, çalışmayı “üst düzey üçlü tatbikat” olarak tanımladı.

2008’den sonra standart hale geldi

Bu tür tatbikatlar, 2008 küresel finans krizinin ardından finansal otoriteler için standart bir uygulama haline geldi. Amaç, benzer bir çöküşün tekrar yaşanması durumunda sistemin daha dayanıklı olmasını sağlamak.