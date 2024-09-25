Küresel finans merkezlerinde lider değişmedi: İstanbul kaçıncı sırada?

Küresel finans merkezleri sıralamasında New York ve Londra ilk iki sıradaki yerini korurken, Hong Kong, Singapur'u geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

Londra'daki bir düşünce kuruluşu olan Z/Yen Group tarafından dünyanın önde gelen finans merkezlerinin rekabet gücü konusunda önemli bir kaynak olarak kabul edilen "Küresel Finans Merkezleri Endeksi"nin 2024 yılı Eylül sayısı yayımlandı.

Rapora göre, New York ve Londra'nın finansal merkez sıralamasındaki yerleri değişmedi. New York bir puan kaybederek 763 puanla ilk sırada yer alırken, Londra 3 puan yükseldi ve 750 puan ile ikinci sırada kalmayı sürdürdü.

Doğu’dan gelen yükseliş

Hong Kong, 8 puanlık artışla Singapur'u geçerken, 749 puan ile Londra'nın sadece 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Singapur 5 puan artışla 747 seviyesine çıkmasına rağmen üçüncülüğü Hong Kong'a kaptırdı.

ABD finans merkezleri geride kaldı

San Francisco beşinci sıradaki yerini korurken, Chicago 9'uncu sıradan 6'nıcı sıraya çıktı. Los Angeles'ta yükselen şehirler arasında yer aldı ve 8'inci sıradan 7’nci sıraya geldi.

Çin geriledi

Çin'in büyük ekonomi merkezlerinden Şanghay 6’ncı sıradan 8'inci sıraya inerken, Shenzhen 11'inci sıradan 9'uncu sıraya çıkarak Şanghay'ı takip etti.

Almanya yükseldi

Frankfurt ise 13'üncü sıradan yükselerek ilk onun son sırasında kendine yer buldu.

Türkiye, kaçıncı sırada?

İlk 100 merkez içine girmeyi başaramayan İstanbul 13 puanlık artışla 110'uncu sıradan 104'üncü sıraya çıktı.